Сочинение о чем плачет дуня на могиле отца. (Большое сочинение, придумайте пожалуйста)

Гость: Гость:

Дуня прихода на могилу своего отца Самсона,она очень жалела,что не приезжала к нему,не проведовала его,а за место своего отца была со своим возлюбленным....Дуня не могла подумать,что своего папы уже нету в живых,ведь он так за нее беспокоился,любил ее и оберегал.Красавица(Дуня)пришла на могилу Самсона с тремя барчатами (детьми) и долго там лежала и вспоминала моменты,которые были с отцом.Позже узнав,на могилу приезжал ее возлюбленный,она пошла в село и призвала попа,дала ему денег и поехала,а сыну пивовара дала пятак серебром-добрая барыня! Была рада помочь...)))