Почему Чан Кайши потерпел поражение в войне с коммунистами7
История
Почему Чан Кайши потерпел поражение в войне с коммунистами7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вспомним, что Чан Кайши стоял во главе партии Гоминьдан, которая была сторонником прозападного пути развития. Они боролись с коммунистической партией Китая, но силы оказались неравны, потому что коммунистов поддерживал Советский Союз и даже вернул им захваченное японское оружие для борьбы с Гоминьдан. Кроме того, на всей территории Китая орудовали партизанские отряды, контролируемые коммунистами. Более того, к коммунистам примыкало все большее количество народа по причине того, что Коммунистическая Партия Китая (КПК) готовила аграрную реформу и снизила арендную плату, взимаемую с крестьян. Большинство китайцев теперь уже твердо верили в то, что коммунистическая партия способна внести существенные преобразования в страну для улучшения жизни всего китайского народа.
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