Log_0,4(x+2)+log_0,4(x+3)=log_0,4
Математика
Log_0,4(x+2)+log_0,4(x+3)=log_0,4
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(x + 2)^0.4 +(x +3)^0.4=1
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