Даны два числа.Найти среднее арифметическое кубов и среднее геометрическое модулей этих чисел решить задачу в паскале 1 этап Постановка задачи Величины:??? Исходные данные:??? Результат:??? 2 этап Формализация:??? 3...

Информатика

Даны два числа.Найти среднее арифметическое кубов и среднее геометрическое модулей этих чисел решить задачу в паскале 1 этап Постановка задачи Величины:??? Исходные данные:??? Результат:??? 2 этап Формализация:??? 3 этап Алгоритм???\ Переменные:???? Начало Вывод(???) Ввода(???) 4 этап programm project var:??? begin??? заполните знаки вопроса

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