Даны два числа.Найти среднее арифметическое кубов и среднее геометрическое модулей этих чисел решить задачу в паскале 1 этап Постановка задачи Величины:??? Исходные данные:??? Результат:??? 2 этап Формализация:??? 3...
Информатика
Даны два числа.Найти среднее арифметическое кубов и среднее геометрическое модулей этих чисел решить задачу в паскале 1 этап Постановка задачи Величины:??? Исходные данные:??? Результат:??? 2 этап Формализация:??? 3 этап Алгоритм???\ Переменные:???? Начало Вывод(???) Ввода(???) 4 этап programm project var:??? begin??? заполните знаки вопроса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 этап Постановка задачи Величины: real; Исходные данные: a, b: real; Результат:real, real 2 этап Формализация:Avg = (a * a * a + b * b * b) / 2 Harmony = sqrt(abs(a * b)) 3 этап Алгоритм ну код программы Переменные: a, b: real; Начало Вывод(???) Ввода(???) 4 этап programm project var a, b: real; begin readln(a, b); writeln((a * a * a + b * b * b) / 2); writeln(sqrt(abs(a * b))); end.
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