Ребят, помогите пожалуйста. Пять реакций получения оснований с металлами второй и третий группы. Срочно. Спасибо.

Химия

Ребят, помогите пожалуйста. Пять реакций получения оснований с металлами второй и третий группы. Срочно. Спасибо.

Автор: Гость