Ребят, помогите пожалуйста. Пять реакций получения оснований с металлами второй и третий группы. Срочно. Спасибо.

Химия
Ребят, помогите пожалуйста. Пять реакций получения оснований с металлами второй и третий группы. Срочно. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С неметаллами С кислотными оксидами С солями (осадок или газ) Металлов и неметаллов Кислотных и основных оксидов 
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