Бросают три дротика в мишень, изображённую на рисунке. Очки броска, складываются, ??ромах оценивается в 0 очков. Какой итоговый показатель представленный в ответах, невозможно получить за 3 броска.

Математика

Бросают три дротика в мишень, изображённую на рисунке. Очки броска, складываются, ??ромах оценивается в 0 очков. Какой итоговый показатель представленный в ответах, невозможно получить за 3 броска.

Автор: Гость