Бросают три дротика в мишень, изображённую на рисунке. Очки броска, складываются, ??ромах оценивается в 0 очков. Какой итоговый показатель представленный в ответах, невозможно получить за 3 броска.
Математика
Бросают три дротика в мишень, изображённую на рисунке. Очки броска, складываются, ??ромах оценивается в 0 очков. Какой итоговый показатель представленный в ответах, невозможно получить за 3 броска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 3 броска невозможно получить 0 очков
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