Трактарист вспахал земельный участок за три дня. В первый день он вспахал 4/15 части от учаска , во второй день 2/5 части ,а в третий день осташийся 4,5 .Сколькогектаров трокторист вспахал за три дня
Математика
Трактарист вспахал земельный участок за три дня. В первый день он вспахал 4/15 части от учаска , во второй день 2/5 части ,а в третий день осташийся 4,5 .Сколькогектаров трокторист вспахал за три дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 / 15 * x + 2 /5 * x + 4,5 = x 4 / 15 * x + 6 /15 * x + 4,5 = x 10 / 15 * x + 4,5 = x 10 / 15 * x - x = 4,5 5/15 * x = 4,5 x = 4,5 / (1/3) x = 4,5 * 3 x = 13,5
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