Трактарист вспахал земельный участок за три дня. В первый день он вспахал 4/15 части от учаска , во второй день 2/5 части ,а в третий день осташийся 4,5 .Сколькогектаров трокторист вспахал за три дня

Математика

Трактарист вспахал земельный участок за три дня. В первый день он вспахал 4/15 части от учаска , во второй день 2/5 части ,а в третий день осташийся 4,5 .Сколькогектаров трокторист вспахал за три дня

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