Разбор по членам предложения: погода была замечательная , и я пошёл купаться

Русский язык
Разбор по членам предложения: погода была замечательная , и я пошёл купаться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погода - подлежащие, была - сказуемое, замечательная - определение, я - подлежащие, пошел - сказуемое, купаться - сказуемое.
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