Разбор по членам предложения: погода была замечательная , и я пошёл купаться
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Разбор по членам предложения: погода была замечательная , и я пошёл купаться
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Гость:
Погода - подлежащие, была - сказуемое, замечательная - определение, я - подлежащие, пошел - сказуемое, купаться - сказуемое.
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