Какой фразеологизм имеется в виду носить в варежках, сшитых из шкурки небольшого ??гольчатого животного

Русский язык
Какой фразеологизм имеется в виду носить в варежках, сшитых из шкурки небольшого ??гольчатого животного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держать в ежовых рукавицах.
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