Какой фразеологизм имеется в виду носить в варежках, сшитых из шкурки небольшого ??гольчатого животного

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Какой фразеологизм имеется в виду носить в варежках, сшитых из шкурки небольшого ??гольчатого животного

Автор: Гость