Если скорость автомобиля 60 км/ч,то путь 30 км он пройдёт за___________часа Помогите пли??ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз
Алгебра
Если скорость автомобиля 60 км/ч,то путь 30 км он пройдёт за___________часа Помогите пли??ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30км : 60км/час=0,5(часа), или 30 минут
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