А1. Укажите явление, которое после опыления происходит в шишках сосны, раньше, чем ??ругие события: а) оплодотворение; б) шишка меняет окраску; в) шишка увеличивается в размерах; г) чешуйки сжимаются и склеиваются смолой. А2...
Биология
А1. Укажите явление, которое после опыления происходит в шишках сосны, раньше, чем ??ругие события: а) оплодотворение; б) шишка меняет окраску; в) шишка увеличивается в размерах; г) чешуйки сжимаются и склеиваются смолой. А2. Назовите признаки не характерные для змей: а) отсутствует грудная клетка; б) большое количество позвонков; в) позвоночник разделен на отделы; г) почти каждый позвонок несет пару ребер.
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Гость:
Первый вопрос г,второй в.Простите если ошиблась
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