А1. Укажите явление, которое после опыления происходит в шишках сосны, раньше, чем ??ругие события: а) оплодотворение; б) шишка меняет окраску; в) шишка увеличивается в размерах; г) чешуйки сжимаются и склеиваются смолой. А2...

Биология

А1. Укажите явление, которое после опыления происходит в шишках сосны, раньше, чем ??ругие события: а) оплодотворение; б) шишка меняет окраску; в) шишка увеличивается в размерах; г) чешуйки сжимаются и склеиваются смолой. А2. Назовите признаки не характерные для змей: а) отсутствует грудная клетка; б) большое количество позвонков; в) позвоночник разделен на отделы; г) почти каждый позвонок несет пару ребер.

Автор: Гость