Найти лишние слова в предложениях.Еж,яблоко,ежата,нес.Январь,бывает,вьюга,снег.
Русский язык
Найти лишние слова в предложениях.Еж,яблоко,ежата,нес.Январь,бывает,вьюга,снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)нес 2)бывает потому что остальные слова существительные
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