Почему в Корее и странах Индокитая в 1940-190-е гг. так и не были проведены свободные в??боры?

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Почему в Корее и странах Индокитая в 1940-1970-е гг. так и не были проведены свободные выборы? В Корее так и не были проведены свободные выборы по причине жесточайшего соперничества между США и СССР. Формально, по международным соглашениям после вывода иностранных войск в стране должны были состояться всеобщие выборы. Но фактически ни СССР, ни США не хотели уступать друг другу. Целью СССР было опутать коммунистической паутиной весь мир, а цель США – противостоять коммунистам всеми силами, во что бы то ни стало. Поэтому Корея просто раскололась на два государства: Корейскую Народную Демократическую Республику (КНДР) на севере и Республику Корея на юге. В Индокитае тоже должны были быть проведены свободные выборы. Это касалось Южного Вьетнама, Камбоджу и Лаоса. Но выборы так и не были проведены, власть безоговорочно была передана коммунистам. Потому что СССР, Китай и ДРВ во время затяжной войны в Индокитае, даже вопреки соглашениям, продолжали поддерживать коммунистов из Лаоса, Камбоджи и Южного Вьетнама. Чего нельзя сказать о США, где после отставки президента Никсона, резко сократилась помощь союзным режимам в Индокитае.