Установите соответствие между типами файлов и расширениями файлов.

Информатика
Установите соответствие между типами файлов и расширениями файлов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текстовой файл: txt, doc, html Графический файл: bmp, jpg, gif Web-страница: htm, com Звуковой файл: mp3, midi Видеофайл: mpeg, avi Системный файл: sys Исполняемый файл: exe
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
А1. Укажите явление, которое после опыления происходит в шишках сосны, раньше, чем ??ругие события: а) оплодотворение; б) шишка меняет окраску; ...
Ответить
Русский язык
Найти лишние слова в предложениях.Еж,яблоко,ежата,нес.Январь,бывает,вьюга,снег.
Ответить
История
1. Расположите следующие события в хронологической последовательности 1) правление Василия Шуйского 2) «Угличская драма 3) правление Лжедмитр...
Ответить
Математика
Если из 1/6 части неизвестного числа вычесть 15,5, то получится две целые две третих.Найдите 0,3 часть неизвестного числа
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спаси...
Ответить