Сколько байт необходимо для кодирования предложения: я напишу контрольную работу
Информатика
Сколько байт необходимо для кодирования предложения: я напишу контрольную работу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"я напишу контрольную работу" 27 символов, в русском алфавите 33 символа => на символ нужно 6 бит, те 6 × 27 / 8 = 20,25 байт, т е 21 байт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Модельер писатель переводчик Строитель программист языковед массажист футболис?? электрик Объясните значение каждого слова с помощью однокоренного ...
Русский язык
Какой фразеологизм имеется в виду носить в варежках, сшитых из шкурки небольшого ??гольчатого животного
Алгебра
Если скорость автомобиля 60 км/ч,то путь 30 км он пройдёт за___________часа Помогите пли??иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии...
Математика