Решите 3 первых вопроса( ИЛИ ХОТЯ Б ОДИН)

География
Решите 3 первых вопроса( ИЛИ ХОТЯ Б ОДИН)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1--г 2--в 3----- 1)-в 2)-д 3)-б 4)-г
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