Модельер писатель переводчик Строитель программист языковед массажист футболис?? электрик Объясните значение каждого слова с помощью однокоренного слова Запишите слова в алфавитном порядке
Русский язык
Модельер писатель переводчик Строитель программист языковед массажист футболис?? электрик Объясните значение каждого слова с помощью однокоренного слова Запишите слова в алфавитном порядке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массажист-массаж Модельер-модель Переводчик-переводить, перевод Писатель-писать Программист-программа Строитель-строить Футболист-футбол Электрик-электричество Языковед-ведать языки Сразу и объяснение, и алфавитный порядок.
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