Назвіть приклади злочинів, за які несуть кримінальну відповідальністьнеповнолітні з 14 років.
Право
Назвіть приклади злочинів, за які несуть кримінальну відповідальністьнеповнолітні з 14 років.
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Умисне вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронними органу, судді, тощо; Умисне тяжке тілесне ушкодження, Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, диверсія, терористичний акт, зґвалтування,...
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