Какова удельная теплота сгорания топлива, если при сжигании 2 кг этого топлива выделилось 88000 кДж?

Физика

Какова удельная теплота сгорания топлива, если при сжигании 2 кг этого топлива выделилось 88000 кДж?

Автор: Гость