Какова удельная теплота сгорания топлива, если при сжигании 2 кг этого топлива выделилось 88000 кДж?
Физика
Какова удельная теплота сгорания топлива, если при сжигании 2 кг этого топлива выделилось 88000 кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = mq q=Q/m q=88000000/2 q=44000000 Дж/кг=44МДж Ответ: 44 МДж
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