Какие изменения произошли в европе в 6-11 веках в результате , а) политической раздр??бленности ,б)распространения христианства, в)появление ислама?
История
Какие изменения произошли в европе в 6-11 веках в результате , а) политической раздр??бленности ,б)распространения христианства, в)появление ислама?
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