Какие изменения произошли в европе в 6-11 веках в результате , а) политической раздр??бленности ,б)распространения христианства, в)появление ислама?

История

Какие изменения произошли в европе в 6-11 веках в результате , а) политической раздр??бленности ,б)распространения христианства, в)появление ислама?

Автор: Гость