Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота кот??рого 11м к дому, высота которого 10 м, если расстояние между столбом и домом составляет 2,4м.

Математика
Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота кот??рого 11м к дому, высота которого 10 м, если расстояние между столбом и домом составляет 2,4м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница между высотой и дома и столба - 1 м провод - гипотенуза прямоугольного треугольника со сторонами 1 м и 2,4 м  длина провода = корень(1^2+2.4^2)=2.6 м
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