ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Какие художественные средства использует автор в изображении беспорядочных прыжков Осла по огороду?

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Тропы, как художественные средства, используются в речи писателя для образования новых сочетаний слов с новым значением. С их помощью речь приобретает иные смысловые оттенки, передается оценка автором описываемых явлений. Тропы бывают двух видов: сложные и простейшие. Простейшие художественные средства – это эпитет и сравнение. Эпитет служит для характеристики, определения и пояснения какого-нибудь свойства предмета или явления. Это происходит лишь в том случае, когда он сочетается с определяемым словом. На него эпитет и переносит свои признаки. Например: серебряные ложки, шелковые локоны. Сравнение дает определение явлению с помощью сопоставления его с еще одним явлением, которое имеет схожие с первым признаки. Оно может выражаться посредством слов (точно, как, словно и т. п.) или указывать на сходство построением предложения (она была похожа на…). Сложные художественные средства – это литота, гипербола, перифраз, синекдоха, метафора, аллегория и метонимия. Литота – это образное словосочетание, которое умышленно преуменьшает силу, значение, размеры того явления, которое изображается. Автор прибегает к этому средству, чтобы сделать свою речь более выразительной. Например, выражение из сказок: мальчик-с-пальчик. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/41527/hudojestvennyie-sredstva