Пожалуйста помогите мне сделать автор Виленкин 6 класс Помогите мне сделать срочно Я ставлю лучший ответ

Математика

Пожалуйста помогите мне сделать автор Виленкин 6 класс Помогите мне сделать срочно Я ставлю лучший ответ

Автор: Гость