Пожалуйста помогите мне сделать автор Виленкин 6 класс Помогите мне сделать срочно Я ставлю лучший ответ

Математика
Пожалуйста помогите мне сделать автор Виленкин 6 класс Помогите мне сделать срочно Я ставлю лучший ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А+в меньше0, а+в больше0 а+в больше0 а+в меньше 0 правило сложения  чисел с разными знаками.
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