Кто живет и растет в субтропиках

Окружающий мир
Кто живет и растет в субтропиках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В субтропическом лесу среди копытных преобладают виды небольших размеров: мелкий горный баран  муфлон, бородатый, или  безоаровый, козёл, благородные олени и лани; хищных представляют  лисица,  шакал,  хорёк,  выдра. Субтропические леса являются местом зимовки многих птиц, обитающих в местах с суровой зимой.
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