Кто живет и растет в субтропиках
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Кто живет и растет в субтропиках
Ответ(ы):
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В субтропическом лесу среди копытных преобладают виды небольших размеров: мелкий горный баран муфлон, бородатый, или безоаровый, козёл, благородные олени и лани; хищных представляют лисица, шакал, хорёк, выдра. Субтропические леса являются местом зимовки многих птиц, обитающих в местах с суровой зимой.
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