Спишите подчеркивая подлежащее и дополнение.Определите падеж имен существительных. 1)Солнце высушило весло. 2)Уголь добывают шахтеры. 3)Инженеры создают новые машины.4)Спортсменов обучают тренеры. 5)Строители возводят красивы...
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Спишите подчеркивая подлежащее и дополнение.Определите падеж имен существительных. 1)Солнце высушило весло. 2)Уголь добывают шахтеры. 3)Инженеры создают новые машины.4)Спортсменов обучают тренеры. 5)Строители возводят красивые дома .
Ответ(ы):
Гость:
1) Солнце -подлежащее, им.п.. Весло-дополнение, вин.п. 2) шахтеры-подлежащее, им.п.. Уголь-дополнение, вин.п.. 3) Инженеры-подлежащее, им.п. Машины-дополнение, вин.п. 4) тренеры-подлежащее, им.п. Спортсменов - дополнение, род.п.. 5) строители-подлежащее, им.п. Дома-дополнение, вин,п..
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