Объясните, почему Русскую равнину называют и Восточно-Европейской?

География
Объясните, почему Русскую равнину называют и Восточно-Европейской?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что эта равнина расположена в Восточной части Европы и является составной частью европейской равнины. Но поскольку большая часть ее располагается в пределах России, ее также называют Русской равниной. Двойное название равнина имеет из-за большой протяженности с севера на юг более 2500 км, с запада на восток – около 1000 км.

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