Объясните, почему Русскую равнину называют и Восточно-Европейской?

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Потому что эта равнина расположена в Восточной части Европы и является составной частью европейской равнины. Но поскольку большая часть ее располагается в пределах России, ее также называют Русской равниной. Двойное название равнина имеет из-за большой протяженности с севера на юг более 2500 км, с запада на восток – около 1000 км.