|у| gt; 2 |х|lt;3 Решите пожалуйста неравенство , покажите на координатной прямой м??ожество его решений.

Математика
|у| gt; 2 |х|lt;3 Решите пожалуйста неравенство , покажите на координатной прямой м??ожество его решений.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Главное, линии y=2, y=-2, x=3, x=-3 пунктиром, тк строгое неравенство
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