|у| gt; 2 |х|lt;3 Решите пожалуйста неравенство , покажите на координатной прямой м??ожество его решений.
Математика
|у| gt; 2 |х|lt;3 Решите пожалуйста неравенство , покажите на координатной прямой м??ожество его решений.
Ответ(ы):
Гость:
Главное, линии y=2, y=-2, x=3, x=-3 пунктиром, тк строгое неравенство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Французский язык
Русский язык
Спишите подчеркивая подлежащее и дополнение.Определите падеж имен существительных. 1)Солнце высушило весло. 2)Уголь добывают шахтеры. 3)Инженеры...