|у| gt; 2 |х|lt;3 Решите пожалуйста неравенство , покажите на координатной прямой м??ожество его решений.

Математика

|у| gt; 2 |х|lt;3 Решите пожалуйста неравенство , покажите на координатной прямой м??ожество его решений.

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