Пожалуйста помогите напесать сочинение на тему:Что сказала мама

Гость: Гость:

Я маленькая девочка у меня много друзей живу в хорошем доме рядом с домом была старая собачья будка мама говорила не ходить рядом с будкой.Но я вырасла и мне 14 будку я забыла и просто гуляла и играла в мяч мяч упал очень далеко рядом с будкой.я подошла в будку и накланулась чтобы взять мяч и вдруг из будки вылезла собака которая схватила меня за ногу и я не могла выбраться я кричала: -HELP,HELP,HELP И неподалеку была мама которая взяла камень и кинула с большей точнестью на собаку и мама меня спасла.Я стала лучше слушать свою маму. конец вот сочинение