Помогите пожалуйста сочинить загадку или стих про облака
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Помогите пожалуйста сочинить загадку или стих про облака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белые овечки Не сидят на печке. А плывут издалека Кучевые.... (облака).
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