Письмо на финикийском
История
Письмо на финикийском
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Письмо на финикийском - консонантное левостороннее письмо семитского типа , первый и самый продуктивный из известных нам алфавитов на Земле
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