Периметр квадрата равен 64 см из 2 таких квадратов сложили прямоугольник Найди дли??у ширину и периметр этого прямоугольника

Математика

Периметр квадрата равен 64 см из 2 таких квадратов сложили прямоугольник Найди дли??у ширину и периметр этого прямоугольника

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