Периметр квадрата равен 64 см из 2 таких квадратов сложили прямоугольник Найди дли??у ширину и периметр этого прямоугольника

Математика
Периметр квадрата равен 64 см из 2 таких квадратов сложили прямоугольник Найди дли??у ширину и периметр этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона квадрата равна 64/4=16 Ширина прямоугольника 16х2=32 Периметр прямоугольника(32+16)х2=96
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