По просёлочной дороге велосипедист едет со скоростью x км/ч, а по шоссе в 3 раза быс??рее. Запишите на математическом языке: за 3 часа езды по шоссе велосипедист проехал на 35 км больше, чем за 2 часа по просёлочной дороге.

Математика

По просёлочной дороге велосипедист едет со скоростью x км/ч, а по шоссе в 3 раза быс??рее. Запишите на математическом языке: за 3 часа езды по шоссе велосипедист проехал на 35 км больше, чем за 2 часа по просёлочной дороге.

Автор: Гость