По просёлочной дороге велосипедист едет со скоростью x км/ч, а по шоссе в 3 раза быс??рее. Запишите на математическом языке: за 3 часа езды по шоссе велосипедист проехал на 35 км больше, чем за 2 часа по просёлочной дороге.

Математика
По просёлочной дороге велосипедист едет со скоростью x км/ч, а по шоссе в 3 раза быс??рее. Запишите на математическом языке: за 3 часа езды по шоссе велосипедист проехал на 35 км больше, чем за 2 часа по просёлочной дороге.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость по просёлочной дороге равна Х скорость по шоссе тогда равна Х+2 оставляем урав.. (3/2+х)+(6/х) = 2 - скобки можно не ставить 3х+12+6х=4х+2х 3х=-12  х=4 (тк не может быть отрицательной) Ответ: 4км/ч
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