В вазе стояли красные, синие, белые цветы, но они быстро засохли. Синт.разбор., пож??луйста.
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В вазе стояли красные, синие, белые цветы, но они быстро засохли. Синт.разбор., пож??луйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В вазе стояли красные, синие, белые цветы, но они быстро засохли. Цветы - подлежащее Стояли - сказуемое Они - подлежащее Засохли - сказуемое Красные, синие, белые - определения (цветы "Какие?") В вазе - обстоятельство место (стояли "Где?") Быстро - обстоятельство (засохли "Как?")
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