В вазе стояли красные, синие, белые цветы, но они быстро засохли. Синт.разбор., пож??луйста.

Гость: Гость:

В вазе стояли красные, синие, белые цветы, но они быстро засохли. Цветы - подлежащее Стояли - сказуемое Они - подлежащее Засохли - сказуемое Красные, синие, белые - определения (цветы "Какие?") В вазе - обстоятельство место (стояли "Где?") Быстро - обстоятельство (засохли "Как?")