Пожалуйста помогите написать 16 слов с приставкой -пере
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Пожалуйста помогите написать 16 слов с приставкой -пере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересказать, переводить, передать, перегрызть, перегрузочный, перегреть, перегородка, перегон, перегибать, переволноваться, перевес, перевал, перебороть, перекраситься, перекормить, пережог.
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