Цитаты из тараса бульба 1-2 глава
Литература
Цитаты из тараса бульба 1-2 глава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно я не помню но наверное "я думаю это будет!" и "самое главное жить"
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