Пожалуйста помогите! Нужно распределить эти словосочетания по разрядам. ( Качественные , Относительные , Притяжательные). Первобытные люди , ледниковый период , долгие зимы , звериные шкуры , птичьими перьями , деревянные баш...

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Пожалуйста помогите! Нужно распределить эти словосочетания по разрядам. ( Качественные , Относительные , Притяжательные). Первобытные люди , ледниковый период , долгие зимы , звериные шкуры , птичьими перьями , деревянные башмаки , североамериканских степей , бизоньи шкуры , морских рыб , Азиатские народы , овечью шерстью , обыкновенные верёвки. Заранее большое спасибо!!! (За правильный и самый первый ответ: поблагодарю, и сделаю Ваш ответ лучшим ).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительные:ледниковый период,звериные шкуры,птичьими перьями,североамериканских степей,бизоньи шкуры,морских рыб,Азиатские народы,                                                                                Качественные:долгие зимы.                                                                        Притяжательные:деревянные башмаки,овечью шерстью,обыкновенные верёвки
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