Пожалуйста помогите! Нужно распределить эти словосочетания по разрядам. ( Качественные , Относительные , Притяжательные). Первобытные люди , ледниковый период , долгие зимы , звериные шкуры , птичьими перьями , деревянные баш...
Русский язык
Пожалуйста помогите! Нужно распределить эти словосочетания по разрядам. ( Качественные , Относительные , Притяжательные). Первобытные люди , ледниковый период , долгие зимы , звериные шкуры , птичьими перьями , деревянные башмаки , североамериканских степей , бизоньи шкуры , морских рыб , Азиатские народы , овечью шерстью , обыкновенные верёвки. Заранее большое спасибо!!! (За правильный и самый первый ответ: поблагодарю, и сделаю Ваш ответ лучшим ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительные:ледниковый период,звериные шкуры,птичьими перьями,североамериканских степей,бизоньи шкуры,морских рыб,Азиатские народы, Качественные:долгие зимы. Притяжательные:деревянные башмаки,овечью шерстью,обыкновенные верёвки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с е...
Английский язык
Українська література