ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО! На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. В день каждый собирает либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц: а) начертите кривую производ...
Экономика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО! На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. В день каждый собирает либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц: а) начертите кривую производственных возможностей экономики этого острова (КПВ1); б) на остров завезена техника, с помощью которой каждый из 5 работающих жителей ежедневно может собирать 28 кокосов. Покажите на графике, как сдвинулась кривая производственных возможностей экономики этого острова (КПВ2)
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине за один день продали2332 пакета сливок кефира в 3 раза больше чем сливок а молока столько сколько сливок и кефира в месте сколько пакето...
Математика
Английский язык
Математика
ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!!!!)))) Площадь земельного участка прямоугольной формы 6 га. Найдите площадь прямоугольника, изображающего этот участок на плане...
Русский язык