ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО! На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. В день каждый собирает либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц: а) начертите кривую производ...

Экономика

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО! На острове с тропическим климатом живут 5 человек. Они занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. В день каждый собирает либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц: а) начертите кривую производственных возможностей экономики этого острова (КПВ1); б) на остров завезена техника, с помощью которой каждый из 5 работающих жителей ежедневно может собирать 28 кокосов. Покажите на графике, как сдвинулась кривая производственных возможностей экономики этого острова (КПВ2)

Автор: Гость