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Пожалуйста, помогите, очень нужно!
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Пожалуйста, помогите, очень нужно!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7,1 б) 0,5 если надо объяснить пиши
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