Пожалуйста помогите очень срочно надо выполнить тест. заранее большое спасибо. тест я с фоткала в низу
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Пожалуйста помогите очень срочно надо выполнить тест. заранее большое спасибо. тест я с фоткала в низу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) D,E 2)A, E 3)D,E. Не меньше 20 символов что бы ответ отправился.
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