Пожалуйста помогите очень срочно надо выполнить тест. заранее большое спасибо. тест я с фоткала в низу

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Пожалуйста помогите очень срочно надо выполнить тест. заранее большое спасибо. тест я с фоткала в низу

Автор: Гость