Пожалуйста помогите. очень срочно

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Пожалуйста помогите. очень срочно
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Автор: Гость
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Гость:
№1 Англия Лондон Аргентина Буэнос-Айрес Канада Оттава Мексика Мехико Россия Москва №2 Буэнос-Айрес Аргентина Лондон Англия Мехико Мексика Москва Россия Оттава Канада
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