ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! Опишите своего любимого литературного героя, не называя е??о имени, но так, чтобы его можно было узнать, используя 3-4 предложения.

Литература
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! Опишите своего любимого литературного героя, не называя е??о имени, но так, чтобы его можно было узнать, используя 3-4 предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(ОБЛОМОВ) Этот герой изыскан, но предпочитает поспать, нежели пойти прогуляться на улицу. Умен, не смотря на то, что, по большей части, ему некуда тратить ум. Романтик, хотя у него было слишком мало шансов проявить себя
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