Переведите пожалуйста на английский , срочно нужно : Однажды две девочки поехали на карнавал Найттинг-Хилл. Они видели множество людей, которые были в красивых костюмах. Одна из девочек отвлеклась и потеряла подругу. Рейчел дол...
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Переведите пожалуйста на английский , срочно нужно : Однажды две девочки поехали на карнавал Найттинг-Хилл. Они видели множество людей, которые были в красивых костюмах. Одна из девочек отвлеклась и потеряла подругу. Рейчел долго не могла найти Сару. Благодаря тому , что пошел дождь девочка увидела знакомый зонт. Рейчел была благодарна природе. После этого случая они вместе пошли в кафе пить кофе. Хорошо, что эта история закончилась благополучно.
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