У Миши 328 марок а у Кости 269 .у кого из мальчиков марок больше и на сколько? Как записать условие к задачи?

Математика

У Миши 328 марок а у Кости 269 .у кого из мальчиков марок больше и на сколько? Как записать условие к задачи?

Автор: Гость