У Миши 328 марок а у Кости 269 .у кого из мальчиков марок больше и на сколько? Как записать условие к задачи?

Математика
У Миши 328 марок а у Кости 269 .у кого из мальчиков марок больше и на сколько? Как записать условие к задачи?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Миша - 328 марок. Костя - 269 марок. 328 > 269 - у Миши марок больше. 328 - 269 = 59. Ответ: У Миши на 59 марок больше, чем у Кости.
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