У Миши 328 марок а у Кости 269 .у кого из мальчиков марок больше и на сколько? Как записать условие к задачи?
Математика
У Миши 328 марок а у Кости 269 .у кого из мальчиков марок больше и на сколько? Как записать условие к задачи?
Ответ(ы):
Гость:
Миша - 328 марок. Костя - 269 марок. 328 > 269 - у Миши марок больше. 328 - 269 = 59. Ответ: У Миши на 59 марок больше, чем у Кости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Древесина хвойных устойчива к гниению,потому что в ней мало ткани;а)основной;б)образовательной;в)механической.
Английский язык
Английский язык