Помогите пожалуйста друзья 4 и 5 задачи
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Помогите пожалуйста друзья 4 и 5 задачи
Ответ(ы):
Гость:
Bird,chimp,dance,fish,horse,jump,run,swim Я умею прыгать как лягушка Я умею петь как птица Я умею танцевать как шимпанзе Я умею плавать как рыба Я умею бегать как лошадь
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