В плевральной полости находится 1) жидкость, уменьшающая трение 2) воздух 3) смесь кислорода и углекислого газа 4) плазма крови
Биология
В плевральной полости находится 1) жидкость, уменьшающая трение 2) воздух 3) смесь кислорода и углекислого газа 4) плазма крови
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