В компот положили яблоки и сливы всего 18 штук если положили в два раза больше чем яблок Сколько яблок положили в компот

Математика

В компот положили яблоки и сливы всего 18 штук если положили в два раза больше чем яблок Сколько яблок положили в компот

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