В компот положили яблоки и сливы всего 18 штук если положили в два раза больше чем яблок Сколько яблок положили в компот
Математика
В компот положили яблоки и сливы всего 18 штук если положили в два раза больше чем яблок Сколько яблок положили в компот
Ответ(ы):
Гость:
1 способ x+2x=18 3x=18 x=18:3 x=6 яблок ( положили в компот) 1)6*2=12 слив (положили в компот) Ответ: 12 слив и 6 яблок положили в компот.1 способ 2 способ Пусть положили X яблок, тогда слив - 2X. всего их 18, значит X + 2х = 18. 3X=18, значит X=6
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