С каждым из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь шла бы о мужчине, а в другом - о женщине. Приведите примеры подобных слов. Космонавт, астроном, директор, майор, технолог.
Русский язык
С каждым из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь шла бы о мужчине, а в другом - о женщине. Приведите примеры подобных слов. Космонавт, астроном, директор, майор, технолог.
Ответ(ы):
Гость:
Космонавт Валентина долгое время находилась высоко над поверхностью земли. Гагарин-великий космонавт. Астроном Алеся открыла новую звезду.Ваня стал астрономом несколько месяцев назад. Директор Алевтина вызвала родителей Коли в школу. Нашего деректора зовут Павел Иванович. Майор Влада ушла по своим делам. Майор Роман пришел на перекличку. Технолог Валерия отлично выполнила свою работу.Технолог Павел удивил свой коллектив. Врач,косметолог.
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