С каждым из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь шла бы о мужчине, а в другом - о женщине. Приведите примеры подобных слов. Космонавт, астроном, директор, майор, технолог.

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С каждым из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь шла бы о мужчине, а в другом - о женщине. Приведите примеры подобных слов. Космонавт, астроном, директор, майор, технолог.

Автор: Гость