В каком году была созжена книга АВЕСТА и кем?

История
В каком году была созжена книга АВЕСТА и кем?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Александр Македонский, разрушая державу Ахеменидов, уничтожил Авесту, выбросив книги в море или предав их огню, а часть из них приказал перевести на греческий язык. Дату не знаю, прости.
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