Сообщение: "Роль предлогов в речи".

Гость: Гость:

Без предлогов мы бы не смогли нормально разговаривать с людьми. Рассмотрим предложение: „с дерева слезла кошка и пошла по тропинке". Если бы не было предлогов, то предложение бы потеряло свой смысл и стало ничего не значащим. Звучало бы так: "дерево слезла кошка и побежала тропинка". Это просто глупо.