Сообщение: "Роль предлогов в речи".

Русский язык
Сообщение: "Роль предлогов в речи".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Без предлогов мы бы не смогли нормально разговаривать с людьми. Рассмотрим предложение: „с дерева слезла кошка и пошла по тропинке". Если бы не было предлогов, то предложение бы потеряло свой смысл и стало ничего не значащим. Звучало бы так: "дерево слезла кошка и побежала тропинка". Это просто глупо.
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