Составить предложения со словосочетаниями за автобусом,с хлебом,на трамвае.
Русский язык
Составить предложения со словосочетаниями за автобусом,с хлебом,на трамвае.
Ответ(ы):
Гость:
За автобусом спрятался мой брат.Я ем суп с хлебом.
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